Albino | auto contro moto lungo la via Provinciale | ferito un 41enne

(Di giovedì 4 maggio 2023). Grave incidente poco dopo le 8.30 di giovedì 4 maggio ad. Un’e unasi sono scontratela via, in zona Ponte Olsa, e ad avere la peggio è stato ilciclista, un uomo di 41 anni. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno assistito il. Per determinare la dinamica del sinistro e per regolare il traffico sono intervenuti i carabinieri. Disagi per la circolazione stradale, dato che la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire soccorsi e rilievi.