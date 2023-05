Alberto Matano è ormai ossessionato | a La Vita in Diretta invita solo loro! Spoiler | non sono vip

(Di giovedì 4 maggio 2023)è ne è: ecco chi vuole sempre nella sua trasmissione Lain: non lo diresti mai! Il conduttore Rai è amatissimo dal suo pubblico tanto che, puntualmente, ogni volta che va in onda competendo con la conduttrice Mediaset Barbara d'Urso, tutti i suoi fansempre pronti a ricordare, sotto le foto che pubblica quest'ultima sul suo account di Instagram, che ha conquistato un numero di ascolti peggiore rispetto a quelli di. Una vera e propria lotta quella tra i due anche se sembra che tutti e due i conduttori stiano in ottimi rapporti. Non dobbiamo però dimenticare, che la sua migliore amica è Mara Venier, conduttrice di Domenica In che nonha spintoa ...

Raffaella Longobardi é l'inviata di punta di Rai Uno, icona (non solo) gay, nella squadra dia La Vita in Diretta. Ora é in particolare fermento perché deve partire per Londra a ...Il nostro Paese, d'altra parte, da giorni sta seguendo i preparativi, passo dopo passo: se ne parla ovunque, da Serena Bortone ad, ma recentemente su Rai 1 è andato in onda anche il ...Ha raccontato una storia davvero particolarenel corso della puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, mercoledì 3 aprile 2023. Dopo vari spazi dedicati alla cronaca nera e all'attualità, con particolare attenzione ...

Alberto Matano e quel pensiero in testa che non lo abbandona: “Tanta paura” Grantennis Toscana

Il momento tanto atteso è quasi arrivato e in Inghilterra è tutto pronto per l’incoronazione di Re Carlo III. Dopo la morte della mamma, la Regina Elisabetta, e le settimane in lutto, a distanza di te ..."Sono impazzito di gioia per ciò che ho visto su instagram", la rivelazione del conduttore Ha raccontato una storia davvero particolare Alberto Matano nel ...