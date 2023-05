Al Santuario di Montevergine riapre il posto fisso dei Carabinieri

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAldiè tornato operativo il. L’apertura anticipata della struttura a carattere stagionale è stata predisposta per rispondere al meglio alle esigenze ed alle problematiche di sicurezza e ordine pubblico legate al flusso di fedeli alla Madonna di, soprattutto in quest’anno particolare in cui si celebrano i 900 anni dell’Abbazia. La presenza dell’Arma, con servizi giornalieri di ricezione pubblico e di perlustrazione, sarà garantita dal personale prepresente 24 ore su 24 presso la struttura religiosa L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... appunto, 7 ballabili (per organo a cilindro) ed altri brani spirituali, tra i quali una Sonata per l'Offertorio, unica edizione esistente insieme a quella deldia Marcogliano ...... appunto, 7 ballabili (per organo a cilindro) ed altri brani spirituali, tra i quali una Sonata per l'Offertorio, unica edizione esistente insieme a quella deldia Marcogliano ...Infine, la processione riprenderà fino alla chiesa di, dove si terrà la venerazione ... La processione proseguirà fino a fare ritorno al, dove si terrà il Te Deum di ...

Il Santuario di Montevergine compie 900 anni, il programma della cerimonia di apertura AvellinoToday

Una buona notizia per tutti: al Santuario di Montevergine è tornato operativo il Posto Fisso Carabinieri. L’apertura anticipata della struttura a carattere stagionale è stata predisposta per risponder ...Dalle tammorre che arrivano a Montevergine in occasione della Candelora alla musica di Gesualdo. E’ un itinerario alla scoperta delle tante Irpinie che caratterizzano il territorio, da quella selvaggi ...