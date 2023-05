Al Bano | So cosa è successo a Ylenia | Romina non vuole accettarlo

Al Bano: "So cosa è accaduto a Ylenia, ho pensato al suicidio" Adnkronos

«Certo, cosa ci vuole a mettere un po’ di legna ... Così me ne andai in fabbrica». Ma neppure lì Al Bano riuscì ad inserirsi. «Alla Innocenti. Catena di montaggio. Lavoravo e per resistere cantavo ...In un'abbondate intervista al Corriera della Sera, Al Bano ha ripercorso i punti salienti della sua vita. Tra il successo della sua carriera, il matrimonio con Romina sono arrivati anche momenti bui n ...