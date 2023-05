Al Bano | “So cosa è successo a Ylenia | ho parlato con chi l’ha vista” Finalmente esce la verità

(Di giovedì 4 maggio 2023) Alripercorre tutta la sua vita in una profonda interper Il Corriere della Sera. Il noto cantante di Cellino San Marco il prossimo 20 maggio compirà 80 anni e la sua è stata un’esistenza di successi, ma anche di grandi dolori. Il primo tra tutti quello legato alla scomparsa della figlia, seguita poi dalla L'articolo proviene da KontroKultura.

AlCarrisi ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in vista del suo 80esimo compleanno , che festeggerà il prossimo 20 maggio. Al: "Il matrimonio con Romina non è finito per la scomparsa di Ylenia. Dopo, ho pensato al suicidio" Con l'occasione, il cantante di Cellino San Marco è tornato a parlare di sua figlia Ylenia, ...Poi Alraccontaè accaduto a Ylenia: 'Era una ragazza straordinaria. Studiava al King's College di Londra. Parlava inglese, spagnolo, francese, portoghese... Ci accompagnò negli Usa, a ...Alfalla finita'', racconta ancora Al- che ha pensato al suicidio: 'Ma poi ho capito che era la voce del demonio. E ho sentito anche la presenza di Dio. Ho provato una pace profonda. Mi ...

Al Bano rivela: "So cosa è successo a Ylenia, Romina non vuole accettarlo" Today.it

Al Bano rivela la sua verità sulla scomparsa della figlia Ylenia e confessa cosa è successo quella notte «È morta, ho parlato con un uomo» ...Al Bano: “Ylenia è morta nel Mississippi, era una ragazza straordinaria, studiava al King’s College di Londra" ...