Al Bano | «Ho pensato di farla finita | poi ho sentito la presenza di Dio»

(Di giovedì 4 maggio 2023) In una lunghissima intervista ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, Alsi racconta dalla A alla Z, partendo dal suo paese, dalle origini fino ad arrivare a raccontare la tragica scomparsa di sua figlia Ylenia «Era una ragazza straordinaria. Studiava al King’s College di Londra. Parlava inglese, spa- gnolo, francese, portoghese. Venne a Mosca con noi e imparo? un po’ di russo, la sera Romina e io andavamo a dormire e lei scendeva sulla Piazza Rossa a vedere il cambio della guardia al mausoleo di Lenin. Poi ci accompagno? negli Usa, a girare un docufilm, l’America perduta. Andammo da Los Angeles a New Orleans. E li? fece l’incontro fatale». «Gli homeless. Gli artisti di strada. Ricordo un nero, si chiamava Masakela. Una sera la compagnia ando? al cinema, ma io rimasi con Ylenia perche? avevo notato qualcosa di strano. A un tratto comincio? a correre, e io ...

In una intervista al Corsera Al Bano (Albano Carrisi) rivela come è morta sua figlia Ylenia e di aver pensato al suicidio. Parla anche di Romina Power.