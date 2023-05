Al Bano e la figlia Ylenia scomparsa | ' Io so cosa è successo Con Romina Power non finì a causa sua | pensai al suicidio'

(Di giovedì 4 maggio 2023) Dal nome, scelto dal padre sopravvissuto a una granata che centrò in pieno due suoi compagni sul fronte albanese, agli anni del clan di Celentano , dalla guerra in Ucraina al matrimonio con...

Ale Romina Power 'Nel sole' poi divenne un film e sul set c'era Romina Power. 'Eradi due star di Hollywood, ma nelle pause delle riprese faceva la maglia. Gli ultimi tre giorni di ...Ale Romina Power 'Nel sole' poi divenne un film e sul set c'era Romina Power. 'Eradi due star di Hollywood, ma nelle pause delle riprese faceva la maglia. Gli ultimi tre giorni di ...La vita privata di Romina Non si conosce moltissimo dei fidanzati della giovanedi Ale Romina Power, complice anche il fatto che viva dall'altra parte del mondo rispetto ai nostri ...

Al Bano: «Mia figlia Ylenia Io so com'è andata veramente. Ho pensato al suicidio ma poi ho sentito Dio» ilmessaggero.it

Il nome (che in realtà nasce tutto attaccato) glielo diede il padre Carmelo: «Era sul fronte albanese. Una granata centrò in pieno due suoi compagni e li spappolò.«Dopo la scomparsa di Ylenia e la separazione con Romina, sono stato da solo per nove anni. Il dolore era terribile. Pensavo che Dio mi avesse abbandonato. E con il dolore cresceva una voce ...