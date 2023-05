Al Bano e il racconto sulla figlia Ylenia | “Ho ricostruito quella notte ora per ora”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ale ilin una intervista al Corriere della Sera: “Hoora per ora” In una lunga intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo del Corriere della Sera, Alha raccontato il proprio percorso artistico, le sue origini, del padre, dell’attuale compagna e del successo, ma anche del dolore per la scomparsa della. Il cantante di Cellino San Marco, partendo dalla separazione con Romina Power, ha poi raccontato dell’ultimo periodo vissuto con. Ricordando la, racconta Al: «Era una ragazza straordinaria. Studiava al King’s College di Londra. Parlava inglese, spagnolo, ...

Finché un giorno in albergo a Roma il portiere mi disse: 'Al, ha chiamato Romina Power per lei'... IlPoi Ylenia disse che aveva deciso di scrivere un libro, e per farlo doveva andare in ...Nel 2007, a 64 anni, Alsi classificò secondo con 'Nel perdono', scritta per lui da Renato Zero, tornando di nuovo sul podio, stavolta sul gradino più basso, nel 2011 con 'Amanda è libera'. Al ...La famiglia a Milano Alracconta di aver lavorato come operaio alla Innocenti: "Per resistere cantavo tutto il giorno. Mi dicevano 'Terrone, piantala!'. E io rispondevo 'goditela finché è gratis'...

Al Bano e il racconto sulla figlia Ylenia: “Ho ricostruito quella notte ... 361 Magazine

«Dopo la scomparsa di Ylenia e la separazione con Romina, sono stato da solo per nove anni. Il dolore era terribile. Pensavo che Dio mi avesse abbandonato. E con il dolore cresceva una voce che diceva ...In una intervista al Corsera Al Bano (Albano Carrisi) rivela come è morta sua figlia Ylenia e di aver pensato al suicidio. Parla anche di Romina Power.