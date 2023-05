Al Bano | «Con Romina non ci siamo lasciati per la scomparsa di Ylenia | ma so cosa è successo a mia figlia Ho pensato al suicidio»

...Romina Power 'Non c'entra la scomparsa di Ylenia' precisa il cantante Successivamente il giornalista del quotidiano Il Corriere della sera ha chiesto ad Alse la fine del suo matrimonio...il dolore cresceva una voce che diceva: ' Aleliminati. Alfalla finita '. Ma poi ho capito che era la voce del demonio. E ho sentito anche la presenza di Dio. Ho provato una pace ...AlCarrisi ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in vista del suo 80esimo compleanno , che festeggerà il prossimo 20 maggio. Al: "Il matrimonioRomina non è finito per la scomparsa di Ylenia. Dopo, ho pensato al suicidio"l'occasione, il cantante di Cellino San Marco è tornato a parlare di sua figlia Ylenia, ...

Al Bano: Ylenia è morta nel Mississippi, con Romina non finì per ... Fanpage.it

Un malore, a seguito del quale è affogata lentamente nella vasca da bagno in cui era. E' morta così Samanta Marchegiano, 24 anni, di San Vito Chietino, trovata l’altra sera priva di vita nella sua abi ...Al Bano: “Ylenia è morta nel Mississippi, era una ragazza straordinaria, studiava al King’s College di Londra" ...