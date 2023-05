Al Bano Carrisi | la straziante rivelazione è un colpo al cuore per tutti

(Di giovedì 4 maggio 2023) Personaggi tv. . Al, pseudonimo di AlAntonioè un cantautore, personaggio televisivo e attore italiano. Nel corso della sua carriera ha vinto 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino. L’artista è nato a Cellino San Marco il 20 maggio 1943 e in occasione dei suoi 80 ha decido di raccontarsi alle pagine de Il Corriere della Sera. Tra una chicchierata e l’altra, Alè tornato a parlare anche di sua figlia Ylenia, la ragazza scomparsa nel nulla nella notte di Capodanno tra il 1993 e il 1994.Leggi anche: Al, la dolorosasulla malattia Leggi anche: Alfurioso per la decisione di Pupo: cos’è successo Leggi anche: “Belve”, loannuncio di Alsulla ...

Al, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorre le tappe della sua vita, che ... e rivela: 'So cosa è successo a mia figlia Ylenia'. Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo ...A Milano don Carmelosi trovò male. Si muoveva come al paese. Per strada diceva buongiorno ... Ale Romina Power 'Nel sole' poi divenne un film e sul set c'era Romina Power. 'Era figlia di ...Alsarà ospite il 18 maggio dell'Arena di Verona per festeggiare i suoi 80 anni. Duetterà con Gianni Morandi , i Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi e Renato Zero. Ci saranno anche ...

Al Bano: «La scomparsa di Ylenia, il divorzio da Romina: volevo farla finita, poi sentii Dio vicino a me.... Corriere della Sera

Il nome (che in realtà nasce tutto attaccato) glielo diede il padre Carmelo: «Era sul fronte albanese. Una granata centrò in pieno due suoi compagni e li spappolò.