Al Bano a cuore aperto su vita | amori e carriera E sul dramma della figlia Ylenia rivela | so cos’è successo quella notte

(Di giovedì 4 maggio 2023) Alla soglia degli 80 anni (che compirà il prossimo 20 maggio) Alripercorre in un’intervista arilasciata al Corrieresera, i momenti salientisua. Le svoltesua. Le gioie e i dolori provati a pelle nuda in otto decenni vissuti intensamente. Così, azzerando il gossip e sgomberando il campo da facili deduzioni e false dicerie,tutta la verità sulla sua lunga storia d’amore con Romina Power che ha incantato prima, e deluso all’attoseparazione (sia matrimoniale che artistica) un Paese intero affascinato dalla mitica coppia. Alin un’intervista su, ...

Alfalla finita "": AlCarrisi si racconta, oggi, aaperto, dalle pagine del Corsera, in un lungo colloquio con Aldo Cazzullo. Il noto cantante di Cellino San Marco, ripensa ad uno ...Il riposo eterno difficilmente rallegra il". Sembra un inno al pacifismo, ben lontano dalle ... Perfino il collega e amico Alaveva condannato la scelta: "Sono basito. Pupo è libero di fare ...... 'Anch'io ho avuto richieste ma adesso la situazione è inaccettabile', ha continuato Al... Il riposo eterno difficilmente rallegra il'. E poi continua: 'Ma per la stella... strappata via e ...

Al Bano famiglia a metà, la confessione intima del cantante Tag24

Al Bano e Romina figlia scomparsa suicidio: il cantante parla di quando ha pensato di uccidersi. Il suo più tragico momento di solitudine.Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...