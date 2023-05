Ajax | ecco la lista per il post Heitinga

Commenta per primo I funzionari dell'stanno cercando il sostituto di John Heitinga. L'allenatore olandese non sta disputando un ottimo campionato e la sua posizione sulla panchina è in bilico. Secondo quanto riportato da NOS Radio , ...I tre momenti chiave della stagione "Non ho dubbi: la gara in casa con il Liverpool, la lezione di calcio ad Amsterdam con l'e poi la vittoria al Maradona con l'Atalanta., dopo quel 2 - 0 ...Dopo la parentesi dovuta alle semifinali di Coppa Italia,dunque i 5 giocatori low cost su cui ... L'exha inoltre già fornito due passaggi vincenti ai compagni, facendosi apprezzare anche in ...

Ajax, in bilico il futuro di Heitinga. Ecco il sostituto Calciomercato.com

Quello di André Onana nelle ultime settimana è emerso come uno dei nomi maggiormente indiziati a lasciare l'Inter ...Van Nistelrooij è l’anti-Ajax: sulla panchina del PSV Eindhoven ha fermato i lanciare quattro volte su quattro C’erano una volta i campioni d’Olanda. Erano favoriti per il bis, partecipavano alla Cham ...