Affitti troppo alti a Milano | studentessa dorme in tenda di fronte al Politecnico | “Dai 700 euro in su per una stanza | tanti giovani scelgono altre città”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Si chiama Ilaria Lamera, la ragazza 23enne che da martedì ha scelto di protestare contro il costo deglindo indial, in piazza Leonardo. “Ho trovato una situazione invivibile. Sono andata a visitare un numero indeterminato di case, tutte in cui chiedevano dai 700in su senza le spese per una singola. Per le camere doppie il prezzo era più basso ma in condizioni invivibili. Due persone stipate in camerette piccolissime o sporche. Non era fattibile”. La storia è stata raccontata dalla giornalista Charlotte Matteini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...Non sono viziati, accettano tutto di buon grado, anche di dividere l'appartamento con più compagni. Ma pagare 900 euro per una piccola stanza condivisa fuori Milano , è molto, anzi. E ...Questo ti aiuterà a stabilire un prezzo equo e competitivo e ti permette di non esagerare. ... In alcune città glisono più alti, ad esempio mettere in affitto casa sul Lago di Como non ...Ha deciso di vivere in una tenda davanti al Politecnico di Milano. Ilaria Lamera, studentessa al quarto anno di Ingegneria ambientale, ha iniziato la sua protesta contro il caro. 'Vivo in provincia di Bergamo e con le lezioni di nuovo in presenza ho iniziato a cercare una sistemazione a Milano . Ho trovatosolo una stanza in affitto a 600 euro al mese. Disperata ho ...

Affitti troppo alti a Milano, studentessa dorme in tenda di fronte al Politecnico: “Dai 700 euro in su… Il Fatto Quotidiano

Berna, 04.05.2023 - In due terzi delle città e dei Comuni urbani scarseggiano gli alloggi. Il motivo principale sarebbe la mancanza di terreni edificabili e una possibile soluzione il diritto di prela ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...