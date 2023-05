(Di giovedì 4 maggio 2023) «La situazione qui in città è impraticabile. Sono andata a visitare un numero indeterminato di case e per tutte chiedevano per unadai 700in su, senza le spese ": prosegue per il terzo...

Io vorrei anche l'imposizione di un tetto massimo sugli, ma mi rendo conto che questo sarebbe difficile". La Rettrice del Politecnico: "Combattiamo battaglia sul caroaffitti" Questa mattina ......sarannola prossima settimana; alle sistemazioni più "standard", per far fronte all'ingente domanda di alloggio, si affiancheranno anche quelle di locazioni di appartamenti per gli...Conosciamo la contestazione principale: glisono. È vero. Molti convivono a età non più consone, i single soffrono, certi proprietari se ne approfittano. Però, insomma, spesso si ...

Affitti carissimi a Milano: "700 euro per una singola". La protesta in tenda di Ilaria Lamera Gazzetta del Sud

L'ho detto anche al sindaco: Milano è una città per persone anziane e ricche e ci vogliono alloggi non solo per gli studenti - ha aggiunto Sciuto - ma anche per chi si laurea e con lo stipendio non ...Mi sono confrontata anche con lei". Queste le parole di Ilaria Lamera, accampata da martedì scorso con una tenda in piazza Leonardo da Vinci davanti al Politecnico per protestare contro il ...