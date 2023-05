AEW: annunciata la prossima difesa del titolo internazionale di Orange Cassidy Zona Wrestling

La storia si scrive e la federazione numero uno al mondo lo ha fatto ben 31 anni fa con l'edizione di SummerSlam all'interno del noto stadio inglese.Tony Khan può ritenersi soddisfatto per i numeri registrati dalle prevendite di AEW All In, il primo show della AEW in UK ...