“Adotta un’arnia” è la nuova iniziativa di Cea Servizi Onlus

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 maggio 2023) Dopo l’inaugurazione del 3 giugno 2022, la “casa delle api” nel parco Camozzi di Ranica è stata osservata, apprezzata e commentata dalla comunità. Sicuramente, ha attirato l’attenzione dei più curiosi che hanno chiesto informazioni ogni qualvolta hanno notato dei lavori di manutenzione. Il progetto, anche per il 2023, non si è fermato. Innanzitutto, in un clima di fattiva collaborazione, vari apicoltori di Ranica e dintorni, hanno creato un gruppo di volontari, attivo sin da prima dell’inaugurazione per agevolare la riuscita del progetto in ogni sua parte. Essi si sono resi disponibili a partecipare al programma formativo che è stato attivato nelle scuole di Ranica per i mesi di aprile, maggio e ottobre, dall’infanzia alle medie e proposto anche in altri comuni. Se lo scorso anno i laboratori si “limitavano” a far scoprire il mondo delle api a bambini e ragazzi, quest’anno si è ...