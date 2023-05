Addio reddito di cittadinanza | arriva il Supporto per la formazione e il lavoro

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ildista per andare definitivamente in pensione, con il suo posto che verrà preso da una nuova misura a sostegno delle persone occupabili in situazione di povertà introdotta dal governo. La norma è contenuta nel decreto legge inviato alla Ragioneria generale per la...

di Cittadinanza, il governo Meloni inaugura il Supporto per la formazione e il lavoro, una blanda panacea per le persone occupabili in situazione di povertà. Confermata anche l'...L'ultimo decreto legge del governo prevede l'introduzione di una nuova misura di sostegno chiamata 'supporto per la formazione e il ...Leggi Anchedi cittadinanza, ecco come cambia dal 2023 Il Supporto per la formazione e il lavoro partirà il 1° settembre e prevede un'indennità di 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi solo per chi ...

Addio al Reddito di cittadinanza, arriva il Supporto formazione lavoro TGCOM

Ancora un giro di valzer: l'addio al Reddito di cittadinanza è un balletto di anticipazioni e smentite. Dopo la Pal, seguita da Gil e Gal, poi Sda, ecco che le misure di sostegno che andranno a ...Cambia di nuovo nome del Reddito di cittadinanza: arriva il “Supporto per la formazione e il lavoro” la nuova misura a sostegno delle persone occupabili in situazione di povertà. Lo si legge nel testo ...