Addio a Alessandro D’Alatri | il regista de “Il commissario Ricciardi” e “Un Professore”

Come celebrare al meglio i 150 anni dalla morte diManzoni, una delle figure più alte ... ", Cecilia! riposa in pace! Stasera verremo anche noi, per restar sempre insieme". Per il resto, ......più letti X - Men 2 dopo vent'anni rimane un discorso a parte di Giulio Zoppello Tesla dicealle terre rare di Gregory Barber Che fine ha fatto lo smart working in Italia diPatella ...Tra questi c'è, ad esempio,Gassmann che ha lavorato con il regista sia in Un Professore che ne I bastardi di Pizzofalcone . " È partito per un altro viaggio il mio amico regista, ...

Cinema. Addio a Alessandro D'Alatri, regista gentile Avvenire

Alessandro D’Alatri 24 febbraio aveva compiuto 68 anni, è stato un regista di cinema e televisione, oltre che sceneggiatore. Ma soprattutto di tanta pubblicità, da cui è partita la sua carriera (un mo ...Se n’è andato il regista e sceneggiatore romano Alessandro D’Alatri, morto all’età di 68 anni. Iniziò a recitare giovanissimo, facendo il suo debutto nel 1969 nel film Il ragazzo dagli occhi chiari di ...