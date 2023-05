Adani | «La Juve ora mi piace | su Vlahovic…»

Leggi su calcionews24

Intervenuto alla trasmissione 90° minuto, l'ex calciatore Lele ha commentato l'ultima vittoria della Juventus contro il Lecce. Di seguito le sue parole. PAROLE – «Sono proprio contento per il gol di Vlahovic. È un ragazzo con grande etica del lavoro, ha sempre voglia di migliorare costantemente ed ha questo atteggiamento famelico per ritrovare il gol che mancava molto. Sono contento per lui. La Juventus quando rischia qualcosa ma cerca di fare un gol in più, mi piace molto. Era successo a Bologna, è successo anche oggi».