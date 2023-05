Ad "Amici 22" lite furiosa tra Wax e Maddalena... per il telecomando

(Di giovedì 4 maggio 2023) Leggi Anche Ad '22'piange per il papà: 'La danza ci ha divisi' Leggi Anche Ad '22' Wax in lacrime dopo le critiche della stampain sala relax In un momento di pausa i ...

Leggi Anche Ad '22' Maddalena piange per il papà: 'La danza ci ha divisi' Leggi Anche Ad '22' Wax in lacrime dopo le critiche della stampain sala relax In un momento di pausa i ragazzi si riuniscono davanti alla televisione, ma il continuo zapping di Wax innervosisce Maddalena. ...Ad22 c'è da registrare una fortetra Wax e Maddalena. Il cantante vorrebbe vedere un film, mentre la ballerina vuole continuare ad ascoltare musica. Dopo un batti e ribatti, Wax strappa il ...tra Wax e Maddalena Svevi: 'Sei falsa e mi stai sul ca**o', 'un bambino'. Cosa è successo Emanuel Lo e Giorgia, crisi di coppia 'Troppa complicità con Lorella Cuccarini' La tabella di ...

Amici, lite tra Wax e Maddalena Svevi: «Sei falsa e mi stai sul ca**o», «un bambino». Cosa è successo leggo.it

I ragazzi sono riuniti in sala relax per vedere alcuni video musicali. Wax chiede agli altri il permesso di cambiare canale, facendo andare su tutte le furie la ballerina Maddalena. La discussione con ...Il Covid non ferma Amici di Maria De Filippi. La semifinale del talent show di Canale 5 era in bilico per un focolaio che vede protagonisti 4 allievi e alcuni membri del personale tecnico. Per questo.