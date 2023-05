Acqua di cottura della pasta | il consiglio con gaffe di Giovanni Storti | ' Mai buttarla | ecco cosa potete farci'

(Di giovedì 4 maggio 2023) Riutilizzare gli scarti di cucina per ridurre al minimo gli sprechi, una buona abitudine alla quale non rinuncia. Il comico del trio Aldo,e Giacomo ha pubblicato un video su ...

... poi sta male: 'Intossicazione alimentare Ecco la verità' Hamburger vegetale, il Mammut è l'ingrediente segreto: 'Gusto unico, sanno di manzo' Come utilizzare l'didella pasta 'Mai ...... che si modifica, annata dopo annata, che uno standard "assoluto" di tempo dinon può ... ci farete caso La sentirete la vitalità della pasta Quell'che con il suo ribollire ci starà ...L'attore del trio Aldo Giovanni e Giacomo sul suo profilo social dà consigli antispreco. In questo video, parla di quello che si può fare con l'didella pasta. Suggerendo dei possibili riutilizzi in cucina e non solo. Il filmato in due settimane ha superato 2,7 milioni di ...

Acqua di cottura della pasta, il consiglio (con gaffe) di Giovanni Storti: «Mai buttarla, ecco cosa potete far leggo.it

Riutilizzare gli scarti di cucina per ridurre al minimo gli sprechi, una buona abitudine alla quale non rinuncia Giovanni Storti. Il comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo ha pubblicato ...Quando parliamo di cottura della pasta, non possiamo limitarci a regole fisse, ma dovremmo conoscere ciò che abbiamo tra le mani.