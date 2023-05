Accusa | rete di spaccio di droga tra Massafra e Crispiano | otto arresti Carabinieri

(Di giovedì 4 maggio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nelle prime ore di questa mattina, idella Compagnia di, supportati da unità antidel Nucleo Cinofilidi Modugno, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Taranto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 8 persone (4 in carcere, 4 aglidomiciliari), a cui si aggiungono ulteriori 6 persone indagate in stato di libertà, presunte responsabili a vario titolo, di acquisto, detenzione e vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, è stata condotta dall’Aliquota Operativa della Compagniadi, con sistemi ...

