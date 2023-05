Abbonati 2022-23 | richiesta pass park per Sassuolo-Bologna

Leggi su seriea24

(Di giovedì 4 maggio 2023) IlCalcio comunica che da sabato 6 maggio dalle ore 9:00 alle ore 18:00, i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento alla Stagione 22/23 potranno richiedere, fino ad esaurimento posti, unparcheggio per la partita, in programma Lunedì 8 Maggio alle 20.45 al Mapei Stadium. Ilpermetterà di accedere al parcheggio situato in Via Duo a Reggio Emilia. Ladovrà essere inviata esclusivamente via e-mail a info@calcio.it, allegando copia della propriaCard e tagliando segnaposto dell’abbonamento. Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute in anticipo od oltre l’orario sopra indicato. In caso di mancata risposta la domanda è da considerarsi non accettata. Fonte articolo e foto: ...