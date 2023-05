A Trevignano con Gisella Cardia | la veggente | Ho la Madonna dalla mia parte

(Di giovedì 4 maggio 2023) "La mia fede mi fa star bene. Perché io ho lamia. In questi giorni mi avete dipinta come un mostro, che sono Satana in persona, che sono una che scappa. Mi avete detto di tutto", protesta, la sedicentediRomano, rivolgendosi ai giornalisti in occasione del raduno dei fedeli organizzatoogni terzo giorno del mese. Un centinaio i fedeli e tantissimi curiosi si sono radunati sulla collina di via Campo delle rose, nel comune alle porte di Roma, dovesostiene avvengano le apparizioni della. "Ho visto tanti servizi in televisione che mi sono detta andiamo a vedere, visto che sto vicina", dice una signora accorsa ad ...

... che non vogliono essere ricordate come la Madonna di, che impediscono a far venire qui le persone a pregare, che dà fastidio la preghiera e quindi non ce l'hannome mala ...commenta Nel giorno della nuova presunta apparizione della Madonna dialla 'veggente' Gisella Cardia, era presente anche l'altra donna che dice di aver un rapporto particolarela Vergine. Questa seconda 'veggente' è stata intervistata dall'inviato di '...La confessione a Bruno Vespa: 'Mi è apparso il demonio. È alto 1.90pantaloni blu e maglietta bianca a fiorellini'

Trevignano, la "veggente" legge il messaggio della Madonna: «L'umanità sta andando verso l'autodistruzione» Open

