A Singapore per immortalare “NeWater” | il nuovo scatto sostenibile di Guindani per Banca Generali

(Di giovedì 4 maggio 2023) Secondo l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sono 3,6 miliardi le persone che, per circa un mese ogni anno, si trovano ad affrontare un accesso inadeguato all'acqua. Un numero preoccupante a cui si associano ulteriori pressioni connesse ai cambiamenti climatici. Questo fenomeno è visibile non solo a livello internazionale ma anche guardando al locale. In Italia si parla già del 15 per cento della popolazione che si trova a vivere in zone a rischio di siccità estrema. A peggiorare la situazione, le poche piogge e la scarsa quantità di neve degli ultimi anni che stanno mettendo in pericolo milioni di persone per cui l'acqua potabile dal rubinetto rischia di non essere più garantita. Ed è proprio la gestionedell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie al centro del racconto del tredicesimo capitolo di BG4SDGs – Time to Change, il progetto ...