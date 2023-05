A scuola per il futuro | Fondazione Cdp | bando da 1 | 5 mln contro la dispersione

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 4 maggio 2023) Sostenere e promuovere progetti capaci di contrastare il fenomeno dellascolastica in Italia, anche grazie al coinvolgimento attivo del corpo docenti. E’ l’obiettivo del“Aper il– Insieme per contrastare lascolastica”, promosso dallaCDP, che mette a disposizione fino a 1,5 milioni di euro a favore di enti del terzo settore, organizzazioni non governative nazionali e internazionali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di volontariato, cooperative sociali e associazioni di promozione sociale. I progetti dovranno essere presentati dai soggetti interessati entro il 3 luglio 2023. “Arginare il fenomeno dellascolastica è un tema cruciale se si vuole garantire uno sviluppo equo e inclusivo ...