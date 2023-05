A casa tutti bene 2 su Sky e Now | quando esce | data di uscita | trama | cast e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 maggio 2023) Gabriele Muccino parla di “A2”, la serie televisiva arrivata alla seconda stagione e che verrà messa in onda dai canali televisivi di Sky e Now. Come l’ha definito il regista, si tratta di un’opera cinematografica tra il “melò e il crime”. I fan ne sono rimasti estasiati, tanto che chiedono anche una terza stagione della storia. Un’idea cui lo stesso regista italiano non chiude le porte, facendo trapelare come il finale di stagione potrebbe proprio guardare in quella direzione. Cosa sappiamo di “A2”? Anzitutto, è ufficiale ilstellare dietro il lavoro cinematografico, che vedrà protagonisti gli attori Francesco Scianna, Laura Morante e Silvia De Santis. Si tornerà a raccontare le vicende delle famiglie Ristuccia e Mariani, che già ...