(Di giovedì 4 maggio 2023) Ha sottratto il suv ai genitori e si è messo a sfrecciare in centro a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo: quando la polizia locale lo ha intercettato ha tentato la fuga, raggiungendo anche i ...

Alla, illeso, c'era un ragazzino di 15, che aveva preso il suv ai genitori senza che questi se ne accorgessero. L'auto era tra l'altro senza assicurazione. La polizia locale ha diramato il ...

A 15 anni guida un suv non assicurato, scappa e si schianta - Cronaca Agenzia ANSA

Ha sottratto il suv ai genitori e si è messo a sfrecciare in centro a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo: quando la polizia locale lo ha intercettato ha tentato la fuga, raggiungendo anche i ...