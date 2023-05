“8 anni fa lo stadio tifava per me | oggi realizzo un sogno” | racconto da pelle d’oca di un tifoso

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 4 maggio 2023) Quella di quest’potrebbe essere una serata storica per il Napoli, che in casa dell’Udinese potrebbe portare a casa definitivamente il terzo Scudetto della propria storia. Nel caso in cui gli azzurri dovessero ottenere almeno il pareggio contro la squadra allenata da Sottil, ecco che il Tricolore diverrebbe anche aritmeticamente ufficiale. Sono tante le storie che si intrecciano con questo successo dalla portata storica, che in molti hanno desiderato di poter rivivere o, nel caso dei più giovani, di scoprire per la prima volta la gioia di una vittoria come questa. Ilda brividi Era il 3 maggio 2015, ero a Milano in una stanza di terapia intensiva all’interno dell’ospedale Niguarda di Milano. Così inizia la testimonianza di unsui social, che si appresta a festeggiare con non poca emozione lo Scudetto. Quattro giorni ...