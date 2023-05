50 Cent in Italia | ecco la data e i biglietti

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il rapper americano 50tornerà inil 22 ottobre 2023, al Mediolanum Forum di Milano, a un anno esatto dalle sue precedenti esibizioni a Milano e Jesolo. L’artista porterà inil “The Final Lap Tour 2023” per celebrare il 20° anniversario del suo album di debutto “Get Rich or Die Tryin“, che ha venduto oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Durante il tour mondiale, il rapper proporrà al pubblico i suoi più grandi successi, così come brani a lungo assenti dalle scalette live. Indice 50in50in– Dove acquistare iTicketOne TicketMaster LaChi è 5050inIn tutte le date del tour mondiale, Busta ...

Arriva in50che sarà protagonista di un unico evento con special guest Busta Rhymes, il 22 ottobre 2023 al Mediolanum Forum di Milano. Il suo "The Final Lap Tour 2023" celebrerà il 20esimo ...A un anno esatto di distanza dalle sue esibizioni del 22 ottobre 2022 a Milano e del 23 a Jesolo (Ve) 50torna inper un'unica data prevista per il 22 ottobre al Mediolanum Forum di Milano . Busta Rhymes sarà special guest in tutte le date del tour mondiale L'artista americano porterà in ...L'non sarà esclusa da questo lungo giro ed accoglierà 50a Milano nel 2023 per un'unica grande serata con special guest Busta Rhymes. Biglietti per 50a Milano nel 2023 La prevendita ...

50 Cent, tour 2023. Unica data in Italia e dove comprare i biglietti Tag24

50 Cent arriva in Italia, in un’unica e imperdibile data e con un ospite d’eccezione. The Final Lap Tour 2023, un vero e proprio viaggio musicale nell’hip hop, sbarcherà a Milano, al Mediolanum Forum, ...Il suo "The Final Lap Tour 2023" celebrerà il 20esimo anniversario dell'album di debutto del rapper, "Get Rich or Die Tryin" ...