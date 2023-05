4 maggio 1949 | la tragedia del Grande Torino VIDEO

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il: solo il fato li vinse Il 4delavviene la più gravedello sport italiano: l’areo deldi ritorno da Lisbona si schianta sul muraglione della Basilica di Superga. Tutti gli eroi di quella squadra persero la vita in quell’incidente. Gli immortali vengono ricordati ogni anno. Quei ragazzi riuscirono a far diventare i granata uno dei team più forti nella storia del calcio italiano. Sono passati 74 anni ma il ricordo di giocatori come Valentino Mazzola, Valerio Bacigalupo e tutti gli altri rimarrà per sempre. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Il 4 maggio 1949 sulla collina che domina Torino si schiantava una delle squadre più forti di tutti i tempi. Oggi che a leggere i nomi degli Invincibili sia un ragazzo del Filadelfia, come non ...L'ultima volta in cui l'I - Elce staccò l'ombra da terra erano le 14.50 del 4 maggio 1949. Sulla pista di Barcellona, dove il Torino era atterrato alle 13.15 per lo scalo tecnico nel viaggio da Lisbona all'Italia, il capitano Pierluigi Meroni sollevò la cloche. Non avrebbe più avuto ...

Come ogni anno il tributo non ha colore: squadre, ex calciatori, addetti ai lavori, autorità: tutti il 4 maggio ricordano il Grande Torino ...Giovedì 4 maggio sarà intitolato a Torino un parco alla memoria di Valentino Mazzola, perno del Grande Torino che perì tragicamente nella strage di Superga.