162° anniversario Esercito | La Russa | A voi il compito di difendere la nostra pace

(Di giovedì 4 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2023 "Oggi c'è un evento drammatico, a pochi km di distanza dall'Italia c'è una guerra. Noi sappiamo che il modo migliore per conservare laindipendenza e libertà è avere delle forze armate adeguate, essere pronti per ogni evenienza in modo che larimanga sovrana e indiscussa. A voi, più ancora che alla politica, spetta ildi garantire la certezza che lapossa essere difesa fino alle estreme necessità". Con queste parole il presidente del Senato, Ignazio La, è intervenuto in occasione del 162esimodell'italiano, celebrato stamattina a Roma, in piazza del Popolo.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev