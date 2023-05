1° maggio a Torino | i collettivi somigliano al Pd Anche se bruciano le bandiere Ue | Nato e Usa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il Primotorinese ha avuto al centro il tema della guerra. Come ogni anno, il corteo era diviso in due: un blocco ufficiale costituito dairi sindacati e dal Pd (con numeri piuttosto risicati) e uno antagonista, deiautonomi e neo-stalinisti, più comunicativo e partecipato. La polizia non è intervenuta, a differenza degli anni scorsi, contro i secondi a (presunta) protezione dei primi, ma la piazza ha saputo essere cartina di tornasole della condizione politica,nazionale, delle sinistre. Per quanto apparentemente contrapposte, le fazioni in piazza erano animate da logiche speculari. Il Pd, favorevole a un invio acritico e non condizionale di armi al governo ucraino, incarna un ceto schierato da decenni secondo criteri puramente geopolitici, e mai di giustizia, a livello internazionale. La ...