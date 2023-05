1 - 1 con l' Udinese | scudetto al Napoli e scatta la festa

Il Napoli ha pareggiato 1 - 1 a Udine conquistando il punto che vale la matematica certezza del terzo scudetto, 33 anni dopo l'ultimo.a segno dopo 13'Lovric, pari di Osimhen al 52'. LE PAGELLE DEL NAPOLI MERET 6,5 Incolpevole sul gol di Lovric. Per il resto fa il suo dovere senza sbavature confermando di essere una ...Il pareggio contro l'fa dire anche alla matematica che la squadra di Luciano Spalletti è irraggiungibile per tutti gli altri . Il suggello su un campionato dominato ,gli azzurri soli in ...Il Napoli è campione d'Italia. La squadra ha vinto lo scudetto dopo il pareggiol'e la città è esplosa. Tra cori, fuochi d'artificio, fumogeni e trombette i tifosi hanno dato subito il via ai festeggiamenti.

Scontri si sono verificati in campo quando alcune decine di tifosi dell'Udinese sono scesi in campo dove era in corso una pacifica invasione di campo da parte dei tifosi del Napoli. Dopo ...Il Napoli è campione d'Italia 2022-2023. Gli azzurri, infatti, pareggiano per 1-1 a Udine e ufficializzano il terzo scudetto della loro storia. Una attesa di ben 33 anni che si è conclusa proprio alla ...