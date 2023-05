04 05 2023 – Il Napoli scrive la storia | è Campione d’Italia per la terza volta!

(Di giovedì 4 maggio 2023) 1987-1990-. E’in Serie A, ilsi laureaper lavolta nella sua. L’attesa è finita, i tifosi azzurri sono già in festa per il traguardo storico. Dopo il mancato successo contro la Salernitana e la vittoria della Lazio contro il Sassuolo, la squadra di Luciano Spalletti è riuscita a strappare il punto decisivo alla ‘Dacia Arena’ contro l’Udinese. La vittoria dello scudetto delè ormai matematica: a 5 giornate dal termine i punti di vantaggio sulla Lazio sono 16. E’ stata una cavalcata impressionante per la squadra di Spalletti, in grado di conquistare 80 punti in 33 partite, frutto di 25 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, il miglior attacco e la miglior difesa. La partita tra Udinese e ...

Perché, con il presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore Luciano Spalletti ,desidera iniziare un ciclo di risultati imprevedibili solo fino a pochi mesi fa. Questo infatti è il sale del ...Numeri che abbinati a quelli del capocannoniere Victor Osimhen fanno capire come i due insieme abbiano trascinato ilsempre, anche nei - pochi - momenti difficili. Per un certo periodo gli ...Il 3 aprile del 2019 gioca la partita copertina, contro il. Fa bene ed addirittura segna anche un gol. Gli azzurri si convincono e in estate lo acquistano per 8 milioni di euro. Si rimbocca ...

Nel girone d’andata del campionato di Serie A 2022-23 il Napoli non aveva ancora mai perso, e già in molti si chiedevano quando sarebbe arrivata la prima sconfitta nel torneo. Al rientro dalla sosta ...MARIGLIANO – Scoppia la festa per il 3° scudetto del Napoli. Scoppia la gioia nel Napoli Club Marigliano, 1° Napoli Club della storia del calcio Napoli. Marigliano esplode di gioia e d’amore per i cal ...