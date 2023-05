Zuppa di Porro 3 maggio 2023

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 3 maggio 2023)di. il Corsera apre con le cose serie: inflazione cresce ancora e ora, come dice il Sole24ore, sarà difficile un nuovo aumento dei tassi. Fubini prova a fare la sibilla cumana sulla Bce. E poi c’è Rep che titola Piazza Grande, con le manifestazione dei sindacati contro il decreto precari, come lo chiamano loro. Fenomeni: toc toc vorrei sapere quanto pagano e quanti tempi indetemrninati hanno al sito di Repubblica. Capezzone: incredbile la sinistra che difende due decreti che non ha votato. Sallusti se la prende con il fisico Rovelli, quello del concertone e dei paizzanti morte rivolto a Crosetto, ricordandogli quando era interesato all’esperimento Isis. Francesco Merlo su video della Meloni dice della cose pazzesche: le dà della bambinetta intollerante che si è trovato il suo balcone, e via di là. Saviano, pagato dal Corsera, fa interviste ...