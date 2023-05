Zola risponde ai detrattori | “Napoli | scudetto vinto con stile e classe”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Gianfrancodifende il trionfo del, sottolineando come losia stato conquistato con, e commenta l’attuale situazione del calcio italiano. Gianfranco, ex attaccante dele della Nazionale italiana, ha definito il trionfo degli azzurri in serie A come uno “di“. Durante la Rolex Pro-Am di golf, evento che anticipa l’Open d’Italia,ha volutore ai: “Quando arriverà, quello delsarà unoestremamente meritato. Ilhaquesto campionato con, ...

... da Daniele Massaro a Fabio Capello, passando per Arrigo Sacchi e Gianfranco. Non se ne fa ... Su questo Incocciati non, mentre Cabrini che si tiene a distanza dalla politica: "Sono solo ...Predosa: Franchini 18, Baccilieri 21, Cerchiari, Paolucci 7, Maselli 1, Guidotti ne, Bini 9, ... sono il biglietto da visita per il Lusa Basket, ma Pianorocon una tripla di Lombardo ed ...... da Daniele Massaro a Fabio Capello, passando per Arrigo Sacchi e Gianfranco. Non se ne fa ... Su questo Incocciati non, mentre Cabrini che si tiene a distanza dalla politica: "Sono solo ...

Zola risponde agli invidiosi: 'Scudetto Napoli vinto con stile e classe' AreaNapoli.it

L'ex attaccante del Napoli ha parlato al margine di un evento: 'Nessuno può mettere in dubbio il titolo degli azzurri'.Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista della Gazzetta dello Sport Stefano Agresti ha analizzato il tema dei gol su calcio di ...