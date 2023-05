Zola ricorda l' amico Vialli Ecco le parole dell' ex fantasista del Cagliari

(Di mercoledì 3 maggio 2023) " Gianlucaè stato colui che per primo mi ha avvicinato al golf trasmettendomi questa passione. Quello che lui ha fatto e rappresentato, lo sappiamo tutti. L'esperienza che abbiamo condiviso a ...

Ci manca enormemente". Così Gianfranco Zola ha ricordato Gianluca Vialli, con cui condivideva anche la passione per il golf, in occasione della Rolex Pro-Am che, al 'Marco Simone' di Roma, anticipa ..."Gianluca Vialli è stato colui che per primo mi ha avvicinato al golf trasmettendomi questa passione. Quello che lui ha fatto e rappresentato, lo sappiamo tutti. (ANSA) ...