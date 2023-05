(Di mercoledì 3 maggio 2023) Walterdagli studi di Sky ha parlato dell’importanza diconsiderando il calendario fitto e gli impegni importanti per questo finale di stagione. CALENDARIO FITTO –ha parlato così dell’importanza della sfida di oggi alle 21: «, Milan e Juventus hanno delle semifinali davanti. In più l’ha anche la finale di Coppa Italia, quindi queste partite diventano fondamentali. Non hai motivo per non essere concentrato, non puoi lasciarti andare un attimo considerando il calendario».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

... Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Walter. In collegamento da Napoli ci saranno Paolo ...La Corsa Champions si accende su Sky con i due match di stasera di Inter e Lazio (controe ...... Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ; si prosegue alle 21.00 con- Inter su ... Stefano De Grandis, Waltere in collegamento da Napoli Paolo Condò per l'approfondimento e l'...... Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW; si prosegue alle 21.00 con- Inter su ... Stefano De Grandis, Waltere in collegamento da Napoli Paolo Condò per l'approfondimento e l'...

Zenga: «Verona-Inter fondamentale per la stagione! Calendario…» Inter-News.it

L’ex portiere nerazzurro e della Nazionale dopo una grande carriera ha vissuto una vita avventurosa come allenatore e uomo spettacolo e resta uno dei personaggi più amati e popolari del calcio italian ...Tutti gli Articoli pubblicati su Virgilio Sport nel 2023 a portata di click. Scopri l'Archivio completo e trova facilmente le pubblicazioni anno per anno - Pagina 262 ...