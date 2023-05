...occidentali consegneranno i caccia a Kiev dopo "le azioni offensive" che ci saranno "" sul campo. In conferenza stampa con il presidente finlandese Sauli Niinistö a Helsinki,ha ...È un passo da mettere in collegamento con la telefonata di Xi Jinping a Volodymyre il dichiarato proposito cinese di promuovere una iniziativa di pace Troppoper dirlo, ma certo due ...Ma se la guerra dovesse durare a lungo, il calcolo conclusivo dei costi per la nazione guidata da Volodymyrsarebbe scandito da cifre sempre più sconvolgenti, sia in termini di vite umane ...

Zelensky, ‘presto azioni offensive, dopo avremo i caccia’ La Sicilia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto "certo" che gli alleati occidentali consegneranno i caccia a Kiev dopo "le azioni offensive" che ci saranno "presto" sul campo. (ANSA) ...«Disposto a fare tutto quello che si deve fare per la pace in Ucraina», pronto ad aiutare il presidente Volodomyr Zelensky per ...