Zanotti | «Con questi compagni tutto più facile! Entrato con voglia»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 3 maggio 2023)è sceso in campo da substasera in Verona-Inter, ultimo turno infrasettimanale di questa Serie A. Su Inter TV, il laterale ha dato le sue emozioni sulla partita del Bentegodi. NUOVI MINUTI – Mattiaha avuto modo di giocare nello 0-6 di Verona-Inter: «Sonomolto voglioso, con molta. Diciamo che conqua èpiù facile: è stato molto bello. I mieimi entrano in campo, mi hanno detto di essere libero di testa. Il mister mi ha detto nelle punizioni e i calci d’angolo dove dovevo stare, poi mi ha fatto “in bocca al lupo” e sono. Per il futuro confermarsi e cercare di farsi vedere il più possibile». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - ...