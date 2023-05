Yellowstone | Wes Bentley sulla dipendenza | Heath Ledger mi implorava di disintossicarmi

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L'attore non solo ha ricordato gli anni della suadalle droghe ma anche l'amicizia con. Wesdiha raccontato di aver rischiato di perdere tutto a causa delladalle droghe anni fa. L'attore 44enne, che ha raggiunto la notorietà grazie al ruolo in American Beauty del 1999, ha parlato apertamente del suo passato nel corso di un'intervista concessa a Men's Health dove ha anche rivelato come l'amicolo abbia spinto a disintossicarsi. "Avevo perso tutto in quel periodo. Non avevo un'auto, non avevo vestiti, non avevo soldi: avevo 400.000 dollari di debiti", ha ricordato. Dopo essersi trasferito a Hollywood, la star di Hunger Games ha iniziato a prendere funghi …

Wes Bentley, star of Yellowstone, recalled almost losing everything to a "fire" of drug addiction and remembered how close friend Heath Ledger urged him to get sober.