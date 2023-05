WWE | SCRYPTS “smascherato” da Axiom | non ci sono più dubbi sulla sua vera identità

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Durante la punta di NXT di questa settimana c’è stata la resa dei conti tra, con quest’ultimo che aveva promesso nelle scorse settimane di rivelare ladel “supereroe mascherato”, mentre dal canto suoaveva promesso di chiudere una volta per tutte questa faccenda. Così è stato stanotte, con un epilogo particolare… Ma va? La battaglia tra supereroe e villain è stata come prevedibile molto intensa, rapida, con i due atleti che hanno messo in mostra il loro incredibile atletismo tra salti, contromosse e rapidità di esecuzione. Ad aggiudicarsi il match è statochiudendo con la sua Golden Ratio. Al termine del match l’atleta mascherato stava per lasciare il ring, ma è voluto tornare indietro a porgere la mano all’avversario per seppellire ...

Dopo il suo match, Scrypts viene smascherato dal suo avversario al centro del ring, lasciando i fan sorpresi e dubbiosi su cosa accadrà adesso ...