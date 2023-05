(Di mercoledì 3 maggio 2023) Puntata di NXT molto interessante quella andata in scena stanotte e che ha visto la presenzacard di due. Il primo è stato l’opener dellae ha visto contrapposti Wes Lee e Drew Gulak con in palio il North American Championship, il secondo valevole per i titoli difemminili ha visto affrontarsi leAlba Fyre e Isla Dawn contro le sfidanti ed exKatana Chance e Kayden Carter, entrambe le coppie fresche di “promozione” nel main roster attarverso il Draft, le prime a SmackDown, le seconde a Raw. Dempsey il prossimo? Al fianco di Drew Gulak si è presentato il suo pupillo Charlie Dempsey, mentre Tyler Bate ha accompagnato il campione. Dempsey ha provato più volte ad interferire nele ...

...portare laa nuovi livelli di fama. E questa volta ha deciso di lavorare con il giovanissimo Austin Theory , soltanto 25 anni, da molti ritenuto come il futuro della compagnia. Il match tra i,...Accomunati dalla passione per lo sport , ma ingalassie diverse - Laura Verga veniva dal mondo ... con i suoi commenti ai match disu Italia 1 negli anni '90! " Una leggenda lo vorrebbe ex ...... ha vinto il campionato24/7 e ha partecipato a diversi eventi, tra cui WrestleMania 37, conpartecipazioni alla Royal Rumble. È apparso anche come personaggio ricorrente in Narcos: Mexico e ...

WWE: Due match titolati nella serata di NXT, le campionesse di coppia e Wes Lee in azione Zona Wrestling

Dopo i risultati della Draft di venerdì e lunedì scorsi, arrivano le prime grandi novità per lo show a giallo e nero della WWE ...La WWE ha da poco concluso il Draft, sono state due grandissime serate, che hanno regalato ai fan diversi momenti emozionanti. Roman Reigns insieme a tutta la Bloodline è rimasto a SmackDown, Cody Rho ...