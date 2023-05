WWE | Condannato lo stalker che tentò di rapire Sonya Deville

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Arriva una lieta notizia per la lottatriceche, nel 2020, si ritrovò un intruso nella sua casa chedi rapirla. Philp A. Thomas, nome del malintenzionato, nell’Agosto del 2020 irruppe nell’abitazione privata della lottatrice con un arma in mano edi rapirla, non riuscendo nel suo intento grazie solo all’intervento tempestivo della polizia. Le sue azioni lo hanno portato all’arresto e ad essere accusato di furto con scasso a mano armata di un’abitazione, tentato rapimento a mano armata, stalking aggravato con un’arma e danno criminale. Ora è nelle mani della Giustizia Dopo un processo durato quasi tre anni, PWinsider ha riportato che loè stato raggiunto finalmente da una condanna da parte del tribunale giudicante, e la sentenza non è stata affatto leggera. ...