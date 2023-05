WTA Roma 2023 | risultati pre-qualificazioni 3 maggio | vincono in tre set Spiteri | Ferrando e Delai

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Si allinea ai quarti il tabellone femminile delle Prequalficazioni degli Internazionali d’Italia, che mette in palio un posto nelledel torneo WTA 1000 di: esordio vincente per le prime tre teste di serie, Dalila, Cristianaed Aurora Zantedeschi. Dalila, numero 1 del seeding, supera in rimonta Claudia Giovine per 5-7 6-4 6-4, ed ai quarti sfiderà la numero 8, Sofia Rocchetti, vittoriosa su Federica Arcidiacono per 6-4 7-6 (1). Aurora Zantedeschi, terza testa di serie, liquida Giulia Carbonaro per 6-3 6-1 ed affronterà la numero 6, Giorgia Pedone, che regola Enola Chiesa per 6-4 6-2. Jessica Bertoldo elimina Chiara Catini per 6-4 6-2 ed incontrerà Beatrice Ricci, che supera la numero 4, Arianna Zucchini, con lo stesso punteggio di 6-4 ...