Wta Madrid 2023 | tutto facile per Swiatek | Kudermetova sorprende Pegula e va in semi

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Restano in quattro per la conquista del Wta 1000 di, con il tabellone del torneo di singolare allineato allefinali. Questa volta Iganon ha concesso cali nel suo incontro di quarti, dominando con un netto 6-0 6-3 Petra Martic in 1h e 10? di gioco e tenendo vive le possibilità di difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Nel penultimo atto della competizione, però, non andrà in scena la replica della finale del 2022, dato che Jessicaè stata fermata in tre set da Veronika. Ancora una volta alla tennista statunitense, terza testa di serie, manca il famoso centesimo per fare l’euro: la russa si è imposta per 6-4 0-6 6-4, vincendo ancora una volta il parziale decisivo. Fin qui quattro vittorie su quattro al terzo set in questo torneo. L’altra ...