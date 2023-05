WTA Madrid 2023 | risultati 2 maggio | la prima semifinale sarà tra Maria Sakkari ed Aryna Sabalenka

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Al termine di due match molto combattuti, quelli dei quarti di finale della parte bassa del tabellone, conclusi entrambi in tre set, è stata delineata ladi singolare femminile del MutuaOpendi tennis, di categoria WTA 1000. Nel primo match di giornata la bielorussa, numero 2 del tabellone e del mondo, elimina l’egiziana Mayar Sherif con lo score di 2-6 6-2 6-1 dopo 2 ore e 3 minuti di gioco, mentre in serata l’ellenica, numero 9 del seeding e del ranking WTA, rimonta la romena Irina-Camelia Begu, testa di serie numero 31, col punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-2 in 2 ore e 55 minuti. WTA Romapre-qualificazioni 2: avanti ...