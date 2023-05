WTA Madrid 2023 | Iga Swiatek maltratta Petra Martic ed è l’ultima semifinalista

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La numero 1 del seeding e del mondo, la polacca Iga, spazza via la croata, testa di serie numero 27, nell’ultimo quarto di finale del MutuaOpen, di categoria WTA 1000, vincendo per 6-0 6-3 in un’ora e dieci minuti e conquistando la semifinale contro la russa Veronika Kudermetova, numero 12 del tabellone. Nel primo set il monologo della schiacciasassi polacca si concretizza in soli 27 minuti: il 6-0 è frutto di 25 punti vinti contro gli 8 della croata, la quale conquista soltanto un quindici sul proprio servizio. L’unico game ai vantaggi è il terzo, conche cancella la palla per il controbreak e poi si invola. La seconda partita, quantomeno, è più combattuta, grazie al servizio della croata, che inizia a funzionare. Questa volta arriva un’unica ...

Nuovo impegno in serata per Stefanos Tsitsipas e per Iga Swiatek. Apre il programma l'inaspettato quarto tra Karatsev e Zhang Il MutuaOpen si avvia verso la sua conclusione e, inevitabilmente, ogni giorno ci sono sempre meno partite . Giovedì 4 maggio, si concluderanno i quarti di finale maschili e si disputeranno le ......Pegula e conquistato per la prima volta le semifinali in un torneo1000. Il cammino della giocatrice russa è stato ricco di insidie: sono quattro le vittorie ottenute al terzo set al Mutua...Per Kudermetova si tratta non solo del miglior risultato a, ma anche della prima semifinale in carriera in un1000 . Ora potrebbe doversela vedere con la n° 1 del mondo e del tabellone Iga ...

WTA Madrid: Kudermetova batte in tre set anche Pegula ed è in semifinale Ubitennis

