WhatsApp Beta si aggiorna e migliora la condivisione dei multimedia

A tal proposito, la versione2.23.9.70 dell'app diper iOS, legata al programma TestFlight, ha introdotto una feature chiamata Voice Message Transcripts. Come si evince dal nome, quest'......la riproduzione automatica delle GIF condivise nelle conversazioni nell'ultima builddi Android v2.23.10.2. L'aggiunta del supporto per la riproduzione automatica delle GIF da parte di...Le novità persi susseguono a un ritmo tale che è assai difficile star loro dietro, basti pensare che ... è stata annunciata anche per alcuni utenti degli iPhone , attraverso la23.9.0.71, ...

WhatsApp, tante novità in beta: su Android stato automatico su ... HDblog

WhatsApp is working on allowing GIFs to autoplay at least once in a conversation. The feature is being tested in the beta version of the Meta-owned messaging app. Continue reading to find out if you ...Un nuovo blocco sta colpendo WhatsApp in queste ore. La novità è riguardante tutti gli utenti: che cosa sta succedendo sul servizio.